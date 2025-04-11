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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السولار والبنزين.. محافظة بورسعيد تعتمد تعريفة الركوب الجديدة

تعريفة بورسعيد الحديدة
تعريفة بورسعيد الحديدة
محمد الغزاوى

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، اليوم، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار والبنزين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

تعريفة السرفيس داخل بورسعيد  4,5 جنيهٱ 
و التاكسي داخل نفس الحي 15 جنيهٱ ، ومن حي إلى  حي تاني أو تالت 20جنيهٱ  ، ومن حي الي حي رابع 25 جنيها  

وتم تعديل تعريفة الركوب داخل المحافظة بحيث تكون تعريفة السرفيس داخل المحافظة 4.5 جنيهٱ، وتعريفة التاكسي داخل نفس الحي 15 جنيهٱ، ومن حي إلى حي تاني أو تالت 20 جنيهٱ  ، ومن حي الي حي رابع 25 جنيها. 

تعريفة مشروع النقل الداخلي 4 جنيهٱ، وتعريفة خط الديبة 14 جنيها ، وخط شادر عزام 21 جنيها، وخط القابوطي الجديد و 44 عمارة 8 جنيهات، وخط الحي الاماراتي بداية من شارع اسون  5.5 جنيها ، وخط الحي الاماراتي بداية من الزهور5 جنيها، وخط بورسعيد بورفؤاد 7 جنيها .

وبالنسبة لتعريفة الركوب بميناء بورسعيد البري بين المحافظات، جاءت كما يلي: خط بورسعيد المرج 105 جنيها ، وبورسعيد الإسماعيلية 47 جنيها ، وبورسعيد السويس 90 جنيها ، بورسعيد  الزقازيق 92 جنيها ، وبورسعيد فاقوس 75 جنيها ،  وبورسعيد القنطرة غرب 39 جنيها ، وبورسعيد المنزلة 40 جنيها ، وبورسعيد دمياط 32 جنيها ، وبورسعيد دمياط الجديدة 50 جنيها ، وبورسعيد المنصورة 64 جنيها ، وبورسعيد المحلة الكبري 92 جنيها ، وبورسعيد طنطا 93 جنيها ، وبورسعيد الإسكندرية 120.5 جنيها.

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