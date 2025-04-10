مدير أمن بورسعيد يقود حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون| صور

قاد اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، حملة أمنية مكبرة بنطاق حي الزهور، استهدفت مراجعة تراخيص الدراجات النارية، ورفع الإشغالات، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك ضمن خطة أمنية موسعة لتحقيق الانضباط وفرض هيبة الدولة.

مدير أمن بورسعيد يقود حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

ونفذت إدارة البحث الجنائي، تحت قيادة اللواء ضياء زامل، تحركات مكثفة لضبط العناصر الإجرامية وفرض السيطرة الأمنية في عدد من المناطق، ضمن جهود استباقية لمنع الجريمة قبل وقوعها.

وشنت إدارة مرور بورسعيد حملة مرورية موسعة، قادها العقيد كريم لهيطة، مدير الإدارة، والمقدم حسام وهدان، رئيس مباحث المرور، ونجحت في ضبط عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، وسط مشاركة فعالة من رجال المباحث لمراجعة مستقليها والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.

وسادت حالة من الارتياح بين المواطنين، الذين أشادوا بالحملات الأمنية المكثفة، في ظل استمرار جهود الأمن لفرض الانضباط بالشوارع وتحقيق الشعور بالأمان.

وأكدت مديرية أمن بورسعيد أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ولن تتوقف، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تستهدف مواجهة أي مظاهر للخروج عن القانون بكل حسم وحزم.