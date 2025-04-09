تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أعمال التطوير الجارية بشارع كسرى، والتي تأتي بداية من شارع ٢٣ ديسمبر حتى شارع ستالينجراد، حيث تتم جميع هذه الأعمال تحت إشراف “جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد”، بالتنسيق مع حي المناخ، لضمان التنفيذ وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير الفنية الدقيقة

واستعرض المحافظ؛ الأعمال التي شهدها الشارع حتى الآن، حيث يجرى حاليٱ وضع طبقة الأسفلت النهائية بالشارع، و شملت أعمال التطوير " الرصف و التوسعة و التخطيط الشامل للطريق، إلى جانب وضع الإرشادات والعلامات المرورية لضمان حركة سير آمنة ومنظمة، فضلا عن إقامة أعمدة ديكورية، وزيادة معدلات الإضاءة، و فتح الشوارع الجانبية المطلة على الشارع لتعزيز الترابط المروري في المنطقة، فضلًا عن تنفيذ أعمال “اللاند سكيب” لتجميل المساحات الخضراء على أعلى مستوى، وتحديث البنية التحتية بالشارع.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة شارع كسرى

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير منظومة شبكة الطرق، و ضمن جهود المحافظة المستمرة لتطوير المحاور الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.