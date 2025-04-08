جنوب بورسعيد يواصل إزالة التعديات على أراضي الدولة

واصلت محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء.

وبناءً على توجيهات اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراض زراعية على مساحة 400م جنوب بورسعيد، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، حيث تتبع الأراضي مراقبة جنوب سهل الحسينية وذلك بمشاركة مديرية زراعة بورسعيد

إزالة 4 حالات تعدٍ على أراض زراعية بمساحة 400م جنوب بورسعيد

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.