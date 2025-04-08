قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم الفلسطيني يطلب عقد امتحانات الثانوية العامة للطلبة الفلسطينيين في مصر
أول رد من التعليم على المطالبة بعقد امتحانات الثانوية العامة لطلاب فلسطين بمصر
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
وزير التعليم: ندعم فلسطين قلباً وقالباً..وتربطنا أخوة ومصير مشترك
زيزو يكشف أسباب اختياره الانتقال للأهلي: حلم كأس العالم للأندية
مشكلتي التقدير مش الفلوس.. زيزو: أنا محبط من تعامل إدارة الزمالك
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 8-4-2025
الإجازات كثيرة والفريق سيئ.. شوبير ينتقد كولر قبل مباراة الهلال
لا يفوتك| تصريحات زيزو الكاملة وكواليس أزمته مع الزمالك.. هل وقع للأهلي؟
زيزو: من حقي ألعب للأهلي.. وبيان رحيلي عن الزمالك جاهز
إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ
بالأسماء.. مصرع مسنة وأحفادها أسفل عجلات القطار بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة

فرص عمل
فرص عمل
أميرة خلف

يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.

ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة. 

ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .

فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.

 2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي. 

3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.

 4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر. 

5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

تكافل وكرامة قانون الضمان الإجتماعي الضمان الإجتماعي تسهيلات الحكومة برامج الحماية الاجتماعية دعم تكافل وكرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

السيرك بطنطا

قرارات عاجلة.. جهات التحقيق في واقعة سيرك طنطا تكشف إهمال «كوتة» وزملائها

ترشيحاتنا

أرشيفية

الجيش السوداني يقطع الطريق على المتمردين بالفاشر ويكبدهم خسائر كبيرة

ارشيفي

التليفزيون الإيراني: بدء إصلاحات محطة بوشهر النووية بعد توقفها عن الإنتاج

حماس

أول تعليق من حركة حماس علي استشهاد شاب تونسي خلال رفعه علم فلسطين

بالصور

بالمايوه.. مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على البحر| صور

بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمجمع خدمات قرية شهداء بحر البقر2 ووحدة الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

حافية القدمين.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من المالديف.. صور

ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور
ياسمين صبري تتألق بإطلالة جريئة من جزر المالديف تسرق الأضواء..صور

فيديو

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد