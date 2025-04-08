بعد أكثر من 20 عامًا.. يد التطوير تصل إلى كورنيش بورسعيد

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض المقترح الهندسي لأعمال رفع كفاءة وتطوير كورنيش بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

في خطوة انتظرها الشارع البورسعيدي منذ سنوات عديدة، قرر اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، البدء في رفع كفاءة و تطوير الكورنيش السياحي لمحافظة بورسعيد بشكل عصري و متكامل، يعكس الصورة الحضارية للمدينة الباسلة، ويسهم في عودتها لمكانتها الرائدة سياحيا.

محافظ بورسعيد يستعرض مقترح " رفع كفاءة وتطوير كورنيش بورسعيد "

ناقش المحافظ، ملامح مقترح التطوير حيث تم استعراض التصور الكامل لشاطئ المحافظة بعد التطوير، وآليات التغلب على المشكلات التي يشهدها الشاطئ حاليا، و المقومات الجمالية التي من شأنها تعزز السياحة و جذب الزوّار للشاطئ و توفر بيئة ترفيهية وآمنة متكاملة على البحر، فضلا عن رفع جودة الحياة لأهالي المحافظة .

خطة تطوير الشاطئ تهدف لعودة بورسعيد لمكانتها الرائدة سياحيا .. وإبراز صورتها الحضارية

أكد اللواء محب حبشي؛ أن أعمال تطوير شاطئ بورسعيد المتكاملة سوف تشمل إقامة مقاعد وبرجولات على أعلى مستوى، و ترميم السور الحجري بإضافة إضاءات مخفية، و ترميم سلالم الشاطئ، و تنفيذ تصميم موحد لكافة الكافتيريات بطول الشاطئ بما تشمله من توحيد الارتفاعات و الأسطح العلوية، وتحديد مداخل ومخارج الكافتيريات، و تنفيذ تصميم موحد للأكشاك، والالتزام بتنفيذ المسطحات الخضراء " لاند سكيب " أمام الكافتيريات، و رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش على أعلى مستوى، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة بطول الشاطئ من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، وإضافة مسار للجري وأجزاء ترفيهية، فضلا عن وضع تصور كامل لفرض النظام و الأمان بشاطئ بورسعيد .

و وجه المحافظ مدير إدارة المشروعات بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من الدراسة الوافية لكافة جوانب تنفيذ المشروع، مع تحديد خطة عمل زمنية تضمن الإنتهاء من تطوير الشاطىء في أقرب وقت، مشددٱ على تقديم كامل الدعم في هذا الملف الذي يمثل أهمية لمواطني بورسعيد و يعكس صورتها الجمالية