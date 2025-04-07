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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يقود أكبر حملة لإزالة الإشغالات بأحياء الزهور والضواحي

محافظ بورسعيد يشدد على إغلاق و تشميع جميع محلات فرز القمامة
محافظ بورسعيد يشدد على إغلاق و تشميع جميع محلات فرز القمامة
محمد الغزاوى

قاد اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات و التعديات بأحياء الزهور و الضواحى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة 

جاءت الحملة التى قادها محافظ بورسعيد استجابة لاستغاثات المواطنين من استغلال البعض أملاك الدولة وإقامة اشغالات وتعديات عليها تسببت فى عدم تمكن المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية 

المركز الإعلامي
لمحافظة بورسعيد 
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محافظ بورسعيد يشيد بجهود شرطة المرافق في تنفيذ حملة إزالة الإشغالات والتعديات بحي الزهور والضواحي

اللواء محب حبشي : تكثيف الجهود لإعادة الإنضباط للشارع البورسعيدي

محافظ بورسعيد :يُشدد على إغلاق وتشميع محلات فرز القمامة ومصادرة عربات الفرز حفاظًا على النظافة العامة
 

و أشاد اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، بجهود شرطة المرافق في تنفيذ الحملة، الموسعة، لإزالة الإشغالات والتعديات في مناطق مختلفة من حي الزهور والضواحي.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على استعادة المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط في الشوارع.

و شدد اللواء محب حبشي على ضرورة استمرار تكثيف الجهود لإزالة كافة الإشغالات والتعديات، 

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الحملات ستتواصل بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط وحماية حقوق المواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على إغلاق و تشميع جميع محلات فرز القمامة

كما وجه المحافظ بإغلاق و تشميع جميع محلات فرز القمامة ومصادرة عربات الفرز في مناطق متعددة من المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن هذه المحلات والعربات تشكل مصدرًا رئيسيًا للتلوث وتؤثر سلبًا على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة ستواصل العمل على تحسين البيئة العامة في بورسعيد، من خلال التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

ولفت محافظ بورسعيد  إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مزيد من الإجراءات لضمان الحفاظ على النظام والنظافة العامة في جميع الأحياء.

بورسعيد محافظ بورسعيد الزهور الضواحي الاشغالات

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