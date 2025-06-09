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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: توزيع لحوم 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ أسيوط:ذبح وتوزيع 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية
محافظ أسيوط:ذبح وتوزيع 230 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية
أ ش أ

أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، عن تنفيذ أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبح 230 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية.


وأكد محافظ أسيوط - في بيان له اليوم/الاثنين/ أن عملية التوزيع تمت وفق آليات دقيقة تضمن وصول اللحوم إلى مستحقيها من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، بالاعتماد على قاعدة بيانات محدثة أعدت بناءًا على أبحاث ميدانية للتحقق من استحقاق الحالات المستفيدة، بما يسهم في تحقيق مقاصد الأضحية الشرعية والاجتماعية.


وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة وكيل المديرية الشيماء عبدالمعطي، في الإشراف على عمليات التوزيع والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان وصول اللحوم لمستحقيها في جميع مراكز وقرى المحافظة، مثمنًا جهودها في إنجاح هذه المنظومة الخدمية المتكاملة .


وأضاف المحافظ أن مؤسسة "مصر الخير" ساهمت بذبح وتوزيع 146 رأس ماشية، في حين قامت الجمعية الشرعية بتوزيع 10 أطنان من اللحوم على 10 آلاف أسرة بديروط، كما ذبحت مؤسسة "الأورمان" 35 رأس ماشية وزعتها على الأسر الأولى بالرعاية بالمراكز والمدن.


وفي إطار تعزيز مبادئ التكافل والتعايش المجتمعي، أوضح المحافظ أنه تم تخصيص كمية من لحوم الأضاحي بلغت 170 كيلو جرامًا لصالح عدد من مؤسسات الرعاية، من بينها مؤسسة ثمرة الإيمان القبطية للأيتام التي تسلمت 20 كيلو، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل دار الصفا بنات، دار الحنان للأيتام بنين، الشيماء للأيتام، مؤسسة التكافل، مركز الإغاثة، مركز تأهيل الفتيات المعوقات، ودار مسنين بلال بن رباح.


وأكد هشام أبو النصر أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى وضع خطة متكاملة تشمل جميع القرى والمراكز، مع التنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة وإدارات البيئة لضمان التخلص الآمن من مخلفات الذبح والحفاظ على الصحة العامة.


وفي سياق آخر، قام محافظ أسيوط، اليوم، بتوزيع 10 أجهزة عرائس على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة في إطار تعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.


جاء تلك المبادرة في إطار الدعم المجتمعي والتكافل الإنساني، بتبرع من النائب أحمد حسين جودة، الذي حرص على المشاركة الفعالة في رفع العبء عن كاهل الأسر البسيطة، ودعم الفتيات غير القادرات على تجهيز مستلزمات الزواج.


وقال محافظ أسيوط إن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال التنسيق مع جميع الشركاء في العمل العام، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعكس روح التكاتف والتراحم بين أبناء المجتمع.


وأعرب المحافظ عن تقديره لهذا الدور المجتمعي الرائد، مشيدًا بجهود أهل الخير، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الأهلي والنواب، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العمل المجتمعي والتطوعي هو أحد ركائز التنمية والبناء في مصر.

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي عيد الأضحى المبارك الأسر الأولى بالرعاية مديرية التضامن الاجتماعي

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