منتخب مصر الأولمبي يحقق الفوز الثاني على أمريكا في بطولة التحدي لكرة السلة للشباب

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، الفوز الثاني على نظيره الأمريكي، في الجولة الثانية من بطولة التحدي للشباب 2025، والتي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري، في مقاطعتي جيانوي وتشيجيانج.

وكان منتخب مصر حصد لقب الجولة الأولى، والتي أقيمت في مقاطعة جيانوي، بالفوز على كل من الصين وأمريكا وألمانيا، بعد أداء قوي من المنتخب المصري الأولمبي لكرة السلة.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره الأمريكي بنتيجة 83-68، بينما فاز منتخب مصر أمس على الصين بنتيجة 68-64، ليواصل الفراعنة تقديم مستوياتهم القوية في البطولة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا وهم، بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يترأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا الكابتن أحمد مرعي، وإمام عبد البديع مدربًا، والدكتور محمود علاء، والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، ووليد الخراط إداريًا، ومحمد عيسى مدلكا.