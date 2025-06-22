إصابة طالب وطالبة بالإغماء داخل لجنتين ثانوية في الدقهلية

أصيبت طالبة بهبوط حاد

داخل لجنة مجمع المسيرى ببلقاس بمحافظة الدقهلية وتدعى ياسمين أحمد محمد علي17 عاما مقيمة بلقاس.

وتم علاجها ورفضت النقل للمستشفى وتم علاجها باللجنة.

كما أصيب صلاح المغاورى صلاح الدين18عاما طالب بلجنةالثانوية بنين ببلقاس باغماء وتم علاجه باللجنة.

واصيبت مراقبة بإحدى لجان الثانوية بالدقهلية بكسر بالركبة وتم نقلها للمستشفى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصابة إحدى المراقبات بلجنة الفردوس للتعليم الأساسي بمدينة المنصورة.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف ، وتبين اصابة نجوى ا.م ، 54 عاما مقيمة فى تمى الامديد

اشتباه كسر بالركبه اليسرى

وتم نقلها الى الطوارئ.