تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان اللغة العربية

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجان الدقهلية، في ماده امتحان اللغة العربية.

وأكد البعض أن الامتحان كان في متناول الطالب، فيما قال طلاب آخرون إن القراءة والنحو كانتا فى منتهى الصعوبة ويحتاج لوقت أطول.

وطالب عدد من طلاب الثانوية العامه بزيادة عدد “المراوح” خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حيث يؤثر ذلك على ادائهم بالامتحان.

وأكد محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن جميع المدارس بمحافظة الدقهلية استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحانات الدور الأول للثانويه العامه للعام الدراسي وسط إجراءات احترازية .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الأمتحانات على مدى 24ساعة وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأية واقعة فورًا واتخاذ كافة الاستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة.

