مساعد وزير الصحة للطب العلاجي يتفقد مستشفيات بالدقهلية ويشيد بمستوى الخدمة

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة هبه شوقي مديره اداره الرقابه والتقييم بالاداره المركزيه لعمليات الدم بالوزاره بجولة ميدانية موسعة داخل عدد من مستشفيات محافظة الدقهلية وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة الطب العلاجي وتقييم مستوى الخدمات المقدمة

وكان في استقبال الوفد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى جانب مديري المستشفيات المعنية وفرق العمل الطبية والإدارية.

استهل الوفد جولته بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، حيث تفقد أقسام الاستقبال والعمليات والداخلي، وقسم تفتيت الحصوات، والعناية المركزة الجديدة الجاري إنشاؤها، مع الإشادة بجودة الخدمات والانضباط داخل المستشفى.

وفي مستشفى ميت غمر العام، تفقد مساعد الوزير ومرافقيه العنايات المركزة، وحدة الرنين المغناطيسي الجديدة، أقسام التعقيم والمغسلة المطورة، ووحدة فصل البلازما. ووجه الوفد بضرورة تفعيل قسطرة القلب الطارئة على مدار الساعة، والعمل على رفع مؤشرات العمليات الجراحية.

كما زار الوفد مستشفى أجا المركزي، حيث شملت الجولة وحدة الكلى، الحضّانات، وأعمال التطوير الجارية في الاستقبال والعمليات. وتم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى لمناقشة متطلباتها، تمهيدًا لدعمها من خلال الوزارة.

وفي مستشفى السنبلاوين العام، تفقد الوفد الاستقبال، وأوصى بإدراجه ضمن خطة التطوير المقبلة، بالإضافة إلى المرور على أقسام العمليات والكلى ووحدة الثلاسيميا الجديدة، وبنك الدم، ووحدة التصلب المتعدد تحت التجهيز. كما عقد اجتماعًا مع أطباء الجراحة والأوعية الدموية والعظام لمناقشة الاحتياجات المستقبلية، مع وعد الوزارة بتوفير جهاز قسطرة تداخلية قريبًا.

وشملت الجولة زيارة مستشفى الصحة النفسية بدميرة، متابعةً لمنظومة الرعاية النفسية بالمحافظة.

وفي ختام الزيارة، اشاد الوفد الوزاري بجهود مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور، وقيادات وإدارات المستشفيات، على جهودهم المبذولة والتطور الملحوظ في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

