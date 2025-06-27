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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على 6 مواطنين أمريكيين حاولوا إرسال زجاجات بلاستيكية نحو كوريا الشمالية

شرطة كوريا الجنوبية
شرطة كوريا الجنوبية
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ، بأن قوات الشرطة ألقت القبض على 6 مواطنين أمريكيين حاولوا إرسال زجاجات بلاستيكية تحمل الأرز عبر البحر نحو كوريا الشمالية في جزيرة غوانغهوا بمدينة إنتشون، المصنفة كمنطقة خطرة.

وذكر مركز الشرطة في إنتشون اليوم الجمعة أنه ألقى القبض على 6 أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، ويجري تحقيقا معهم بتهمة محاولة إرسال ما يقرب من 1,300 زجاجة بلاستيكية تحتوي على أرز وورقة 1 دولار أمريكي وكتب مقدمة عبر البحر في الساعة 1:06 فجر اليوم.

كما تبين أن وحدة عسكرية قريبة كانت تراقب الساحل رصدت محاولتهم وأبلغت الشرطة.

وتم تصنيف بلدة غوانغهوا كمنطقة خطرة منذ نوفمبر العام الماضي كما صدر أمر إداري يحظر نثر المنشورات ضد كوريا الشمالية.

وأمر الرئيس لي جيه ميونج الذي تولى منصبه مطلع الشهر الجاري، باتخاذ تدابير لمنع إطلاق المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ في المناطق الحدودية مع كوريا الشمالية، في إطار سعيه لإصلاح العلاقات المتوترة مع الشمال.

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