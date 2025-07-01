رشا مهدي: مكتسبات المرأة تتوالى وأصبحت الأحلام تتحقق بسبب ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة رشا مهدى، رئيس لجنة التمكين والمشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة، إن المرأة تعيش عصرها الذهبى بعد ثورة 30 يونيو بكل المقاييس ، بسبب الدعم الواضح والكبير من القيادة السياسية .

وأضافت رشا مهدى، خلال لقاء لها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة سى بى سى، أن المرأة حصلت على مكتسبات وحققت نجاح باهر، واثبتت أنها جديرة بهذه المناصب التى وصلت إليها من محافظة ووزيرة وقاضية، وبدأنا نقول لبناتنا إحلموا مافيش سقف لحلمكن والآن ممكن نحقق كل حاجة نحلم بيها .

وتابعت قائلة : أن مكتسبات المرأة تتوالى وأصبحت الأحلام تتحقق وبدأن طموحات المرأة أقوى وأكبر فى أن تصل للبرلمان ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومى، والوصول لأعلى المناصب.