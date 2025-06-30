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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 30 يونيو 2025
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 30 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، بحسب آخر تحديث له على شاشات البنوك، إذ وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء، خلال تعاملات الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

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سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الإثنين 30 يونيو 2025، إلى 49.64 جنيه للبيع، و49.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.76 جنيه للبيع، و49.66جنيه للشراء.

سعر الدولار الاثنين 30 يونيو 2025

البنوك المصرية         بيع         شراء

سعر الدولار في البنك المركزي       49.66 جنيه        49.53 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي        49.65 جنيه        49.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر           49.65 جنيه        49.55 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   49.65 جنيه   49.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية     49.64 جنيه      49.54 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.65 جنيه     49.55 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.76 جنيه 49.66 جنيه.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار الاثنين 30 يونيو 2025

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