سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري الإثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار الآن .. حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، بحسب آخر تحديث له على شاشات البنوك، إذ وصل سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي إلى 49.66 جنيه للبيع، و49.53 جنيه للشراء، خلال تعاملات الاثنين 30 يونيو 2025

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر خلال التعاملات اليوم إلى49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية الإثنين 30 يونيو 2025، إلى 49.64 جنيه للبيع، و49.54 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 49.65 جنيه للبيع، و49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 49.76 جنيه للبيع، و49.66جنيه للشراء.

سعر الدولار الاثنين 30 يونيو 2025

البنوك المصرية بيع شراء

سعر الدولار في البنك المركزي 49.66 جنيه 49.53 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي 49.65 جنيه 49.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه 49.55 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.65 جنيه 49.55 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.64 جنيه 49.54 جنيه.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.65 جنيه 49.55 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.76 جنيه 49.66 جنيه.