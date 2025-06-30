دبوس صغير قد يتسبب في احتراق سيارة مرسيدس ذات الـ3 ملايين دولار

رغم أنها تعد من أكثر السيارات تعقيدًا وتقدمًا في العالم، تعرضت مرسيدس-AMG One إلى استدعاء رسمي يشمل معظم نسخها التي تم إنتاجها، بسبب مشكلة فنية صغيرة في مكوّن بالغ الأهمية قد يؤدي إلى كارثة محتملة.

سيارة بـ3 ملايين دولار.. بخطر الاشتعال

تأتي مرسيدس-AMG One بسعر يقارب 3 ملايين دولار، وتستمد قوتها من نظام دفع هجين توربيني مستوحى من سيارات الفورمولا 1.

ولكن، بحسب الهيئة الفيدرالية للنقل البري في ألمانيا (KBA)، تبين أن هناك خطرًا ناتجًا عن فقدان دبوس قفل في أحد خطوط النظام الهيدروليكي الذي يتحكم بالجناح الخلفي النشط.

سائل هيدروليكي قابل للاشتعال قرب المحرك

تكمن الخطورة في أن فقدان هذا الدبوس قد يؤدي إلى تسرب السائل الهيدروليكي من الأنبوب نحو مكونات شديدة السخونة في المحرك.

وإذا حدث ذلك، فإن احتمالية نشوب حريق مفاجئ تصبح واردة وهي مشكلة قد تكون مدمرة لسيارة بهذه القيمة والأداء العالي.

219 سيارة خارقة متأثرة عالميًا

أكدت مرسيدس أنها ستستدعي 219 سيارة من أصل 275 تم إنتاجها من هذا الطراز الحصري، أي أن الغالبية الساحقة من سيارات AMG One ستخضع للصيانة.

تقع 183 من السيارات المتأثرة داخل ألمانيا، بينما لم يتم الإفصاح عن عدد السيارات المتضررة في باقي أنحاء العالم.

حادث واحد على الأقل.. والنتائج تحت التحقيق

أفادت الشركة بوجود حادث واحد معروف على الأقل وقع نتيجة هذا الخلل، لكنه لم يسفر عن إصابات بشرية، رغم وقوع أضرار مادية مؤكدة.

وتخضع الحادثة حاليًا لتحقيق داخلي لتحديد مدى الخطورة الدقيقة لهذا العيب.

تعد AMG One تحفة تكنولوجية تجمع بين محرك 1.6 لتر توربيني ونظام هجين متطور، وقد استغرق تطويرها سنوات طويلة لإعادة محرك الفورمولا 1 إلى الطرق العامة.

لكن هذه الواقعة تؤكد أن حتى أكثر السيارات تقدمًا قد تقع ضحية تفاصيل صغيرة إن لم يتم تثبيتها بعناية.