زوجة نجل الرئيس ترامب تشارك في تدريبات عسكرية مع وزير الدفاع الأمريكي

ظهرت لارا ترامب زوجة إريك، ابن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بتدريبات عسكرية شاقة برفقة وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، و ذلك بحسب CNN.

نشرت قناة "فوكس نيوز" مقطع الفيديو المتداول وأعادت كل من لارا وصفحة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية نشره على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

ويذكر أن ترامب عيّن لارا كرئيسة مشاركة في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، حيث لطالما لجأ ترامب إلى أفراد عائلته لتولي أدوار سياسية واستشارية عبر تلميع صورهم، وسط تساؤلات حول تضارب المصالح والمحسوبية.