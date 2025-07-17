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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اطلاق جائزة جامعة الوادي الجديد للتميز الحكومى فى دورتها الأولى

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

اطلقت جامعة الوادى الجديد برنامج تأهيل سفراء التميز بكليات الجامعة في خطوة تدعم ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي داخل الجامعات الحكومية المصرية لعام 2025 وذلك بحضور عدد 14 سفير ممثلين عن7 كليات من كليات  الجامعة .


وقد حاضر فى بالبرنامج  الأستاذ الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الفريق ومدير إدارة الجائزة بالجائزة الوطنية .


وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى كلمته نائبا عن رئيس الجامعة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لخلق جهاز إداري كفء وفعال مشيرا إلى أن التقدم لجائزة التميز الحكومي يعمل على تطوير الأداء المؤسسي ونشر ثقافة منظومة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الإبداع والابتكار وجودة الأداء بين أعضاء الجهازين الأكاديمي والإداري، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات فضلا عن إلقاء الضوء على النماذج المتميزة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومي.


وأعرب الاستاذ الدكتور محمد عبد العظيم رئيس الفريق ومدير ادارة الجائزة بالجائزة الوطنية عن سعادته بالمشاركة فى اطلاق برنامج تأهيل سفراء التميز بكليات جامعة الواد ى الجديد مؤكدا على بناء فرق متخصصة من الكفاءات لتنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بكفاءة واحترافية وذلك بالتنسيق والتعاون بين  المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التخطيط  وذلك ضمن خطة تطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي داخل التعليم العالي لتعزيز ثقافة التميز المؤسسى  مؤكدا أن هذه المنظومة تسهم في خلق روح التنافس البناء بين الكليات والإدارات المختلفة ورفع كفاءة الأداء الجامعي.


وأوضح أن البرنامج  استهدف تدريب وتأهيل فرق العمل المختصة لتكون بمثابة حلقة الوصل مع جائزة مصر للتميز الحكومي و إرساء قواعد الجودة والتميز المستدام في مختلف كليات وإدارات الجامعة.

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