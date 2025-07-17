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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي: تنفيذ إجراءات السلامة بكافة المنشآت الشبابية والرياضية

ملعب
ملعب
ياسمين تيسير

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع قيادات  قطاع الإنشاءات بالوزارة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية، والوقوف على مدى التزام المنشآت التابعة بتطبيق أحدث اشتراطات وتقنيات الحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،

وشملت تلك المنشآت "المدن الشبابية والرياضية، ومراكز التعليم والابتكار، والأندية، ومراكز الشباب"، والتي يبلغ عددها أكثر من 6000 منشأة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن المقرر أن تبدأ الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية جولة تفقدية للوقوف على جاهزية أنظمة الحماية المدنية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة داخل تلك المنشآت.

ووجه وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع بمراجعة شاملة لكافة إجراءات الأمن والسلامة والحماية المدنية بجميع المنشآت الشبابية والرياضية، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان.

وشدد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق إجراءات الحماية، والتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات أو متطلبات تتعلق بالأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن سلامة العاملين والرواد تمثل أولوية قصوى في خطة عمل الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية العمل الاستباقي في تأمين المنشآت، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في أنظمة الإنذار والإطفاء والوقاية، حرصًا على سلامة مرتادي المنشآت والعاملين بها.*

*وزير الشباب والرياضة: نحرص على تنفيذ إجراءات السلامة بكافة المنشآت الشبابية والرياضية*

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع قيادات  قطاع الإنشاءات بالوزارة، لمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية، والوقوف على مدى التزام المنشآت التابعة بتطبيق أحدث اشتراطات وتقنيات الحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،

وشملت تلك المنشآت "المدن الشبابية والرياضية، ومراكز التعليم والابتكار، والأندية، ومراكز الشباب"، والتي يبلغ عددها أكثر من 6000 منشأة تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن المقرر أن تبدأ الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية جولة تفقدية للوقوف على جاهزية أنظمة الحماية المدنية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة داخل تلك المنشآت.

ووجه وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع بمراجعة شاملة لكافة إجراءات الأمن والسلامة والحماية المدنية بجميع المنشآت الشبابية والرياضية، والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان.

وشدد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، على ضرورة عدم التهاون في تطبيق إجراءات الحماية، والتعامل بكل جدية مع أي ملاحظات أو متطلبات تتعلق بالأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن سلامة العاملين والرواد تمثل أولوية قصوى في خطة عمل الوزارة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أهمية العمل الاستباقي في تأمين المنشآت، وضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في أنظمة الإنذار والإطفاء والوقاية، حرصًا على سلامة مرتادي المنشآت والعاملين بها.

وزير الرياضة اشرف صبحي وزير الشباب

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