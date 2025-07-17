فيريرا في اختبار مبكر مع الزمالك.. وهذه أبرز التحديات

ينتظر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العديد من التحديات قبل انطلاق مهمته الرسمية مع القلعة البيضاء، تزامنًا مع بداية بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقها يوم 7 أغسطس المقبل.

أبرز التحديات التي تواجه فيريرا تتمثل في تحقيق الانسجام الفني والتكتيكي بين العناصر الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة بعد إتمام الزمالك أربع صفقات جديدة، هم: أحمد شريف وعمرو ناصر وشيكو بانزا والمهدي سليمان.

ويأمل فيريرا في تحفيظ اللاعبين طريقة لعبه خلال معسكر الإعداد المقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعتبر محطة مهمة لتهيئة الفريق فنيًا وبدنيًا للموسم الجديد.

وقد خاض الفريق بالفعل أولى مبارياته الودية أمام فريق أورانج، ونجح في الفوز بهدف دون رد، في حين ينتظره ثلاث وديات أخرى أمام فرق رع، الشمس، ووادي دجلة.

ويستعد البلجيكي فيريرا في تقييم مستوى اللاعبين، خصوصًا العائدين من الإعارات، واختيار العناصر الأكثر جاهزية للدخول في التشكيلة الأساسية مع انطلاق الموسم، وذلك وسط تطلعات جماهير الزمالك لعودة قوية في البطولات المحلية والقارية.