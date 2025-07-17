بشير التابعي: الزمالك يقدر يتعاقد مع ميسي بشرط واحد

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض قادر على التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بشرط واحد.

وقال بشير التابعي عبر برنامج “اللعيب” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”: “لو أراد ممدوح عباس التجديد لزيزو مع الزمالك لفعل ذلك، والدليل أنه دعم النادي بمليار جنيه، ولو أراد أيضًا التعاقد مع ميسي لفعل ذلك”.

يذكر أن زيزو انضم إلى الأهلي هذا الصيف في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

فيريرا يجهز الزمالك بـ 3 وديات

في سياق آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويبدأ الزمالك مبارياته الودية بمواجهة فريق رع غدا الجمعة الموافق 18 يوليو، ثم يلتقي في المباراة الثانية أمام فريق الشمس يوم السبت 19 يوليو، فيما يختتم ودياته بملاقاة فريق وادي دجلة يوم الجمعة 25 يوليو.