أفضل هواتف الفلاج شيب في مصر 2025

صيّر Galaxy S25 Ultra معيارًا جديدًا في الأداء والتصوير، يتميز بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجمA 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 8 Elite وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت، ما يجعله مثالياً للألعاب الثقيلة والتطبيقات الإحترافية.

يُعتبر من أفضل الكاميرات على الهواتف الذكية، حسب Tom’s Guide، خاصة بفضل مستشعر بدقة 200 ميجابكسل ومحرك Visual Engine القوي .

Samsung Galaxy Z Fold 7

يُعد Galaxy Z Fold 7 من أبرز الأجهزة القابلة للطي عالميًا، ويتوفر رسمياً في مصر.

يتمتع بتصميم نحيف وسهل الاستخدام، يجمع بين شاشة خارجية محسّنة وتجربة مستخدم قوية أثناء الطي، مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Elite.

يقدم طيًا أكثر سهولة ومتانة، بالإضافة إلى تجربة شاملة تجمع بين الهاتف والحاسب اللوحي في جهاز واحد.

Google Pixel 9 Pro

يبرز Google Pixel 9 Pro كخيار بارز في سوق مصر أيضًا، مدعومًا بنظام Android 16 ومعالج Tensor G4، فضلاً عن التزام Google بتحديثات النظام لمدة 7 سنوات.

وقد نال المركز كأفضل هاتف أندرويد من حيث التوازن بين الأداء والكاميرا في تقرير The Verge .

Asus Zenfone 12 Ultra

فرّدت شركة Asus بصانع أداء مثير للإعجاب من خلال Zenfone 12 Ultra الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، شاشة AMOLED بمعدل 120 هرتز، وكاميرا معزّزة بالخدمات الذكية. يعتبر خيارًا جيدًا في الأسواق المختارة، وقد نال الثناء في Europe مقابل سعر منافس.

Nothing Phone (3)

رغم طرحه مؤخراً، حظي Nothing Phone (3) بتقدير كبير في أوروبا بتصميمه الفريد مع شاشة Glyph Matrix الخلفية، ناتحةً عن تجربة بصرية تعيد رسم الابتكار في الفئة الرائدة. يستخدم معالج Snapdragon 8s Gen 4، وشاشة 6.67″ AMOLED بمعدل 120 هرتز، مع كاميرات تصوير قوية وتقنيات شحن متقدمة، ما يجعله خياراً مثيرًا ومبتكرًا .

Sony Xperia 1 VII

يعد Sony Xperia 1 VII من الخيارات القليلة المتوفرة في السوق المصري، خاصة لعشاق التصوير والفيديو الاحترافي. يتميز بمعالج Snapdragon 8 Elite، شاشة HDR OLED مقاس 6.5″ مع معدل تحديث 120 هرتز، وكاميرات متعددة مدعومة بتقنيات سينمائية وجودة صوتية من Walkman و Dolby Atmos .

الخلاصة

تتربع Galaxy S25 Ultra على قمة قائمة أفضل هواتف الفلاج شيب في مصر بفضل توازنها بين الأداء، الكاميرا، والشاشة المذهلة. يأتي بعدها Z Fold 7 كنموذج فريد في عالم الهواتف القابلة للطي، بينما يحتفظ Pixel 9 Pro بقاعدة قوية لعشاق الأندرويد النقي والتحديث المستمر.

إذا كنت تبحث عن تميز تصميمي وتجربة صوتية وصورية احترافية، فـNothing Phone (3) وSony Xperia 1 VII يمثلان خيارات جذابة، بينما يقدم Asus Zenfone 12 Ultra أداءً استثنائيًا بقيمة ممتازة.