الأكاديمية الوطنية: دورية الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته تحقق التميُز العلمى

حصلت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية على تقييم 7/7 ضمن تصنيف المجلس الأعلى للجامعات للدوريات العلمية في "دورية "الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته"(JGPCC)".

تواصل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إسهاماتها في مجال البحث العلمي من خلال إصداراتها العلمية المختلفة، والتى من بينها دورية "الحوكمة والوقاية من الفساد ومكافحته" (JGPCC)، وهي دورية مُحكّمة تصدر نصف سنويًا بهدف نشر الأوراق البحثية المتخصصة في مجالات الحوكمة والوقاية من الفساد والعلوم البينية ذات الصلة، لكافة الباحثين المصريين والأجانب للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، ويأتي إصدار الدورية في إطار تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية للهدف الرابع من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمجتمع واعٍ بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.

حصلت الدورية على تقييم 7/7 ضمن تصنيف المجلس الأعلى للجامعات للدوريات العلمية، مما يُعد انعكاسًا واضحًا لالتزام الدورية بالمعايير الأكاديمية من انتظام الإصدار، جودة التحكيم واتباع المنهجية العلمية السليمة، ويعزز من مكانتها كمرجع موثوق للتواصل المعرفي وتبادل الإنتاج العلمي.