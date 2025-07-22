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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025

تنسيق التمريض
تنسيق التمريض
محمد غالي

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، تزايد البحث من قبل طلاب شعبة علمي علوم وأولياء أمورهم عن مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025، خاصة مع توقعات متطابقة تقريبا مع نتيجة العام الماضي 2024، حسب ما أكدته مصادر من وزارة التعليم العالي.

وفيما يلي، مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025، من خلال رصد الحد الأدنى للقبول العام الماضي 2024، والذي يمكن اعتباره مؤشرا تقريبيا لما سيكون عليه تنسيق هذا العام، في ظل تقارب نسب النجاح والمجاميع بين العامين.

تنسيق التمريض

تنسيق معاهد التمريض 2024.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بمعاهدالتمريض 2025 (علمي علوم)


معهد فني تمريض جنوب الوادي: 321 درجة
المعهد الفني للتمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 318.5 درجة
فني تمريض أورام القاهرة: 318 درجة
فني تمريض القاهرة: 317.5 درجة
فني تمريض أسوان: 317.5 درجة
معهد فني التمريض المنيا: 317 درجة
فني تمريض السويس: 314.5 درجة
فني تمريض الفيوم: 314 درجة
فني تمريض عين شمس: 314 درجة
فني تمريض بني سويف: 313.5 درجة
فني تمريض حلوان: 313 درجة
فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 312 درجة
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين: 304 درجات
المعهد الفني للتمريض بالجونة: 299 درجة
تكنولوجي تمريض بني سويف (شعبة الطوارئ وتمريض الأطفال وحديثي الولادة): 285.5 درجة
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل: 282.5 درجة
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا: 272 درجة

المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ: 333 درجة
فني تمريض المنصورة: 329 درجة
فني تمريض طنطا: 328.5 درجة
فني تمريض سوهاج: 326.5 درجة
معهد فني التمريض الزقازيق: 326 درجة
فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 325 درجة
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 324 درجة
معهد فني التمريض الإسكندرية: 322.5 درجة
فني تمريض أسيوط: 321.5 درجة
فني تمريض بنها: 321.5 درجة

قرارات عاجلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنسيق 2025

في تطور مهم، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن حزمة من القرارات الجديدة الخاصة بتنسيق الثانوية العامة 2025، وذلك عقب التعديلات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم على نظام الدراسة وتحديد المجموع الكلي. ومن أبرز هذه القرارات:
تخصيص أعداد مستقلة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بنظامها الحديث والقديم في الجامعات.
تحديد حد أدنى مستقل للقبول في كل نظام (قديم/حديث) بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية.
اشتراط ألا يقل الحد الأدنى للنظام القديم عن متوسط الحد الأدنى للقطاع نفسه خلال آخر 3 سنوات.

وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين في ظل تعدد أنظمة الثانوية العامة هذا العام، كما تتيح لكل فئة التنافس وفقا لآليات واضحة ومنفصلة، بما يضمن الحفاظ على معايير القبول الأكاديمي لكل كلية أو معهد.


متى يتم إعلان تنسيق معاهد التمريض رسميا؟

من المتوقع إعلان تنسيق معاهد التمريض 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الكليات، أي خلال النصف الأول من شهر أغسطس، على أن يكون متاحا للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني فور فتح باب المرحلة الثانية.

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