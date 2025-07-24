المفوضية الأوروبية: الدعم الصيني لروسيا يؤثر على أمن الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الدعم الصيني لروسيا يؤثر على أمن الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الموقف الصيني من الرئيس الروسي

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الموقف الصيني من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحدد شكل العلاقات مع بكين.

واستكملت: «نريد حل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التجارة عبر المفاوضات، كما أن اختلال التوازن التجاري مع الصين يعود في الغالب لتزايد عدد التشوهات التجارية وحواجز الوصول للأسواق».

من جانبه؛ قال ماهر نقولا، مدير المركز الأوروبي الآسيوي للدراسات، إن الاجتماعات الحالية بين المسؤولين الأوروبيين والصينيين في بكين "غير ذات أهمية جوهرية"، معتبرًا أن الجانب الصيني يتعامل بجدية شديدة وفق رؤية استراتيجية عميقة، بينما لا يزال الأوروبيون متمسكين بنموذج فكري قديم لم يعد يتناسب مع الواقع العالمي الراهن.

وأوضح في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النخبة الحاكمة في الصين، والمعروفة باسم "المكتب الدائم" في الحزب الشيوعي الصيني، تتبنى مدرسة فكرية تُعرف بـ"الموضوعية الجديدة"، والتي تدمج بين الملفات الاقتصادية والأمنية والعسكرية ضمن رؤية استراتيجية واحدة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنى النهج ذاته حين تولى الحكم، ما عزز التوجه نحو ربط النمو الاقتصادي بالملف الأمني والدفاعي.

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