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محمد من أوائل المكفوفين: أحفظ القرآن بالقراءات وتفوقى يرجع لأختى وأمى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد من أوائل المكفوفين: أحفظ القرآن بالقراءات وتفوقى يرجع لأختى وأمى

محمد رضا الشحات
محمد رضا الشحات
شيماء جمال

عبّر محمد رضا الشحات، الطالب بمعهد أنشاص الرمل الثانوى الأزهري، التابع لإدارة بلبيس منطقة الشرقية الأزهرية، والحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي (ذوي البصيرة)، بمجموع ٩٢.٥٥ % عن سعادته الكبيرة بتفوقه.

وبين إنه علم بأمر نجاحه وحصوله على المركز الثالث من أحد جيرانه وكان ذلك أحلى مفاجأة بالنسبة له، قائلا: "ما صدقتش نفسي.. كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي".

وكشف عن أن والدته وشقيقته الصغرى -فى أولى ثانوى- لهما فضل كبير فى هذا التفوق، حيث كانتا عونا له وتساعداه دائما في المذاكرة.

الكلية التى يرغب فى الالتحاق بها

وتحدث عن طموحه والكلية التى يرغب فى الالتحاق بها قائلا: "نفسى أدخل كلية ليها علاقة بالشريعة الإسلامية وأكون داعية إسلامى وأخدم الدين.

تفاصيل المذاكرة والامتحانات

وتطرق للحديث عن تفاصيل المذكرة والامتحانات وأشار الى أنه لم يكن يذاكر بعدد ساعات معينة، فكان يذاكر المنهج المطلوب منه الى أن ينتهى منه، ولم يرتبط بوقت معين.

وذكر انه كان يحب مادتى الحديث والفقة، ويحفظ القرآن كاملا بالقراءات.

وعن تفاصيل الامتحانات، قال إن أسهل المواد بالنسبة له فى الامتحانات كانت التوحيد، بينما كانت مادة التاريخ هي الأصعب.

ولفت إلى أنه يحفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات، و الحديث والفقه من المواد المفضلة بالنسبة له

ولفت الى أنه لم يذكر القرآن فى المواد التى يفضلها لانه منهج حياة وأساسي بالنسبة له "مش مجرد مادة بيمتحن فيها".

أما والده فقال إنهم كانوا يعلمون ان محمد سيكون من المتفوقين بل كانوا يتوقعون أن يكون الأول على الجمهورية.

ولفت الى أن محمد كان قد حصد على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة تحدى القراءة العربى الموسم التاسع، ضمن فئة ذوى الهمم، لدذلك كانوا يتوقعون حصوله على المركز الأول ايضا فى الشهادة الثانوية.

الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية ذوي البصيرة محمد رضا الشحات

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