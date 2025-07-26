بالتفاصيل .. ننشر إجراءات الضرائب لتوعية الممولين في أسبوع

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، اعتبارا من غدا الأحد ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 27 حتى 31 يوليو 2025؛ تنظيم سلسلة من الندوات الضريبية لتوعية الممولين بأبرز التيسرات المجتمع الضريبي.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب والذي تضمن تنظيم 15 ندوة على مدار 5 أيام بواقع 3 ندوات يومية وهي بأرقام 2347 حتي 2360 بحضور عدد من قيادات المصلحة بمركز كبار الممولين والمناطق الضريبية المختلفة.

وأشار التقرير إلي أن أبرز موضوعات الندوات المزمع تنظيمها اعتبارا من غدا الأحد، تتضمن " التسهيلات الضريبية والتسويات الخاصة بضرائب المرتبات والاستفادة من قانون التيسيرات الضريبية الجديد برقم 6 لسنة 2025، منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونية".

أبرز الندوات

تتضمن الندوات المقرر تنظيمها تحت عناوين :

كيفية الاستفادة من بنود التسهيلات الضريبية

بنود التسهيلات الضريبية لمزاولة انشطة المهن الحرة

الفاتورة الإلكترونية ودورها في الاستفادة من بنود التسهيلات الضريبية

كيفية تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات المعدلة

كيفية الاستفادة من قانون رقم 6 لسنة 2025

نظرة عامة على منظومة الايصال الالكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها منظومة الفاتورة الإلكترونية

منظومة الفاتورة الالكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة

كيفية استفادة المصدرين والمستوردين من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية

كيفية تقديم الاقرارات بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات المعدلة

جاءت تلك الندوات وفقا لتوجيهات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالعمل على تقديم التيسيرات الضريبية للممولين ضمن تكليفات أحمد كجوك، وزير المالية بالعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع الضريبي بشأن المنظومة الضريبية و بدء صفحة جديدة معهم تحت شعار " نقطة ومن أول السطر".