''من أولها مشكلة''.. أول تعليق من شوبير على قرعة الدوري للموسم الجديد

انتقد الإعلامي أحمد شوبير مواعيد بعض مباريات الجولات الأولى من الدوري المصري الممتاز، المقرر انطلاقه يوم 8 أغسطس المُقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة .



وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية : "يوم الجمعة 8 أغسطس، وادي دجلة سيلاقي بيراميدز، والمصري أمام الاتحاد السكندري، والزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا، ونقف هنا مع أول مشكلة، ولا بد أن نتكلم بأمانة شديدة".



وتابع: "مدرب بيراميدز قال إن اللعب الساعة الخامسة عصرًا صعب جدًا، وطلب بأن تُقام المباراة الساعة 8، وأنا أوافقه الرأي. البعض سيقول إن الزمالك سيلاقي سيراميكا كليوباترا الساعة 8 مساءً في استاد هيئة قناة السويس بالقاهرة، والمباراة الأخرى في القاهرة أيضًا، لكني أرى أنه لا توجد مشكلة في ذلك، إذا كانت المباراة تُلعب في القاهرة، والاستجابة لنداء يورتشيتش مدرب بيراميدز ضروري".



وأضاف شوبير: "يوم السبت 9 أغسطس ستقام 4 مباريات، سموحة سيلاقي طلائع الجيش الساعة 5، وفي نفس التوقيت المقاولون العرب يواجه زد، ومثلما تحدثت عن وادي دجلة وبيراميدز، أطلب أيضًا أن تُقام هذه المباريات الساعة 8 مساءً".