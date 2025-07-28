أوعوا متجوش.. شوبير يرد على صفحة الزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير على صورة صفحة نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب أحمد شوبير: بعد إعلان موعد مباراة الأهلي والزمالك، صفحة الزمالك نزلت بطاقة الماتش وكتبوا تعالوا الماتش بس" من عنينا هنيجي حاضر، بس خدوا بالكم إننا هنطلب حكام أجانب ... أوعوا تكونوا أنتوا اللي متجوش.





وعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025-2026

وستُقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق بطولة الدوري يوم 8 أغسطس 2025، على أن يستمر حتى مايو 2026، وفق جدول زمني منتظم يراعي مشاركات الأندية في البطولات القارية والدولية، لتجنب التأجيلات المتكررة التي شهدها الموسم الماضي.

ويشهد الموسم الجديد زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 21 فريقًا بدلًا من 18، بعد قرار إلغاء الهبوط في موسم 2024-2025، وصعود ثلاثة أندية جديدة هي وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يُقام الدوري هذا الموسم بنظام المرحلتين؛ حيث تُلعب المرحلة الأولى من دور واحد بين جميع الفرق، ثم يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، الأولى تضم 7 فرق تتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، والثانية تشمل 14 فريقًا تتنافس لتفادي الهبوط، على أن يهبط في نهاية الموسم 4 أندية إلى دوري الدرجة الثانية.