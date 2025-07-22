تامر عبد الحميد: فجوة كبيرة بين الأهلي والزمالك.. الأحمر يتوج بدوري الأبطال كل إثنين وخميس

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق بإنه على تواصل مستمر مع مسؤولي النادي على الرغم من انتقاده لعمل مجلس الإدارة.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" الذي تقدمه سهام صالح لقناة ON: "أنا على تواصل مع مسؤولي النادي وعلاقتي بهم جيدة وانتقاداتي من أجل مصلحة الزمالك فقط لا غير والكل يعرف ذلك".

وتابع: "أين استراتيچية چون إدوارد؟ غير معلنة للكل.. أنا أحترم چون شخص يرغب في النجاح أقدر ذلك؛ ولكن لم يكشف لنا عن أهدافه، وايضًا مجلس الإدارة لم يكشف لنا".

وواصل: "أين أبناء الزمالك؟ في المقابل المنافس الأهلي عيّن مدير رياضي من أبناء الأهلي ويقود إدارات بها لاعبين من ولاد النادي".

وأكمل: "الفجوة تزداد بيننا وبين الأهلي، الأهلي يقابل لابورتا من أجل يبدأ في ملعبه من حيث انتهى برشلونة، الأهلي يحصل على دوري أبطال أفريقيا أثنين وخميس، الأهلي لديه ٥ فروع يا سادة".