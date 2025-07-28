لاعب الزمالك السابق: مباراة سيراميكا صعبة

أكد مصطفى نجم، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا ستكون قوية للغاية بسبب وجود مجموعة من اللاعبين المميزة بالإضافة لجهاز فني مميز.

وقال نجم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة سيراميكا ستكون على صفيح ساخن وصعبة ولكن لاعبي الزمالك يجب أن يدركوا قيمة النادي والقميص ويلعبوا بقوة في المباراة الأول من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط".

وأضاف: "المباريات الودية مفيدة للجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا للتعرف بشكل أكثر على إمكانيات اللاعبين ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق".