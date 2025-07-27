صفقات الزمالك الجديدة.. شوبير يكشف التفاصيل وموعد ظهورهم في التدريب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن ثلاث صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الصفقات الجديدة تشمل:عبد الحميد معالي، قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي،أحمد ربيع، لاعب وسط البنك الأهلي،محمد إسماعيل، لاعب فريق زد.



وأضاف أن اللاعبين الثلاثة من المتوقع انضمامهم لتدريبات الفريق غدًا الإثنين، في إطار خطة الجهاز الفني والإدارة لدعم قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم.

كما أوضح شوبير أن المدافع حسام عبد المجيد قرر غلق ملف الاحتراف الخارجي في الوقت الحالي، معربًا في الوقت ذاته عن رغبته في الحصول على تقدير مالي يليق بما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر أن يعقد جلسة مع جون إدوارد، مدير التعاقدات، عقب الانتهاء من حسم ملف الصفقات الجديدة



