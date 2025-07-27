نجم الأهلي السابق يعلق على صفقات القلعة الحمراء

أكد رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن استراتيجية ريبيرو خلال معسكر تونس تعتمد على الاستحواذ على الكرة، موضحًا أن انتصار الأهلي بنتائج كبيرة خلال معسكر تونس يعكس الغزارة بصناعة الفرص.

أضاف رمضان السيد، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك اختلافًا كبيرًا بين كولر وريبيرو في جزئية الاستحواذ الإيجابي، فضلًا عن أن الأهلي حاليًا يمتلك 22 لاعبًا على مستوى عالٍ.

أشار إلى أن جميع صفقات الأهلي سوبر، بينما وسام أبو علي ارتكب تصرفات سيئة منذ عودته من كأس العالم للأندية، على الرغم أنه من الصعب تعويضه.

تابع «لديّ تحفظ على مستوى جراديشار مع الأهلي، ومحمد شريف ظهر بشكل جيد للغاية في معسكر تونس، بينما حمزة عبد الكريم مهاجم واعد لكن من الصعب الاعتماد عليه بالموسم المقبل».

اختتم تصريحاته «الأهلي في حاجه إلى التعاقد مع مهاجم بنسبة 100%، ومن الصعب أن يتفاوض الأهلي مع مصطفى محمد لأنه يريد الاستمرار في أوروبا».