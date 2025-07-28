مصطفى مزيرق: كلمة الرئيس السيسي رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان المصريين

أكد المهندس مصطفى مزيرق، القيادي بحزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المساعد للحزب بمحافظة سوهاج، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، جاءت لتعبر عن صوت الشعب المصري، وتجدد التأكيد على ثوابت الدولة المصرية الراسخة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف "مزيرق" أن ما أعلنه الرئيس السيسي بشأن المساعدات الإنسانية لغزة، والتحذير من خطورة التصعيد ورفض محاولات التهجير، يعكس التزامًا مصريًا عميقًا تجاه القيم الإنسانية والعدالة، ويؤكد أن مصر كانت وستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وشدد على أن مصر تقوم بدور تاريخي ومحوري، ليس فقط في إنفاذ المساعدات الإنسانية رغم كل التحديات، بل في حماية وحدة الأراضي الفلسطينية، والعمل من أجل السلام العادل والدائم الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المهندس مصطفى مزيرق أن حزب مستقبل وطن، بجميع كوادره وأماناته، يدعم بقوة كافة قرارات القيادة السياسية، ويقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل تحركاته الإقليمية والدولية، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم قضايا أمتنا العربية.

واختتم تصريحه قائلاً: "مصر لا تفرّط في مبادئها، وكلمة الرئيس جاءت بمثابة رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان المصريين، وأن مصر لن تتخلى يومًا عن دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه أشقائها في فلسطين".