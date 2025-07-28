أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وجه كريم حسن شحاتة نجل الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توجيهه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني؛ وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي؛ حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

وقال كريم حسن شحاتة: إن توجيه الرئيس السيسي، تقدير كبير من سيادته تجاه والدي.

وأكد: “القرار أسعد والدي كثيرا، خاصة أنه جاء من رئيس الجمهورية”.

وأووضح كريم حسن شحاتة، أن "الرئيس السيسي كان مهتما جدا بصحة والدي خلال الاتصال الذي تم اليوم مع سيادته".

وقال نجل الكابتن حسن شحاتة: “رغم الأمور السياسية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، لا ينسى أبناء مصر الذين أسعدوا الشعب المصري”، مشيرا إلى أن “مكالمة الرئيس السيسي أثلجت صدر الكابتن حسن”.