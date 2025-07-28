إبراهيم عبد الجواد: بيراميدز يدعم صفوفه جيدا للحفاظ على الألقاب

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وكتب إبراهيم عبد الجواد: “فرق الدوري المصري دعمت صفوفها بشكل مميز جدا، خاصة بيراميدز اللي عاوز يحافظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، ودوافعه دلوقتي مختلفة”.

واختتم فريق نادي بيراميدز معسكره الأوروبي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بالفوز على فريق تراكتور بطل الدوري الإيراني بهدفين مقابل هدف، في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الفريق الإيراني مع بداية الشوط الثاني، ورد بيراميدز سريعا بهدف التعادل عن طريق الهداف فيستون ماييلي من تمريرة محمد الشيبي، قبل أن يسجل مدافع تراكتور الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه بعدما فشل في التعامل مع تمريرة قوية من عبد الرحمن مجدي.