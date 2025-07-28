الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للكابتن حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية

في لفته إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وتأتي توجيهات الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.

ويحظى "المعلم" حسن شحاتة، كما يلقبه جمهور الكرة المصرية، بمكانة كبيرة في قلوب المصريين، ليس فقط بسبب تاريخه الرياضي الحافل، وإنما لما يتمتع به من أخلاق رفيعة وتفانٍ في خدمة الوطن من خلال الرياضة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة السياسية على دعم رموز مصر في مختلف المجالات، وخاصة أولئك الذين أسهموا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.