مؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة.. أحمد رسلان: الاصطفاف خلف الرئيس السيسي واجب وطني

أكد أحمد رسلان، أمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بمحافظة الجيزة، أن ما تشهده مصر اليوم من استقرار وأمن؛ يعود إلى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي هيأ مناخًا ديمقراطيًا حقيقيًا، قائلًا: «نشكر الله الذي وهبنا قائدًا حكيمًا هيأ لنا هذا المناخ الديمقراطي في وقت تعصف فيه الأزمات بالدول من حولنا».

وأضاف رسلان: «انظروا إلى كل ما يواجه البلدان المجاورة لنا.. أين سوريا؟ أين فلسطين؟ أين ليبيا؟ أين العراق؟.. استفيقوا، فخلافنا داخل الوطن خير لنا من أن نتفق داخل المخيمات».

وشدد أمين التنظيم على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، قائلًا: «الوقوف خلف الرئيس السيسي واجب وطني يفرضه علينا الواقع والتحديات الإقليمية والدولية».

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.