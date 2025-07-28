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بالهتافات والأغاني الوطنية.. استقبال حاشد للنائب أبو العينين بالمؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالسلام الجمهوري ومشاركة النائب أبو العينين .. انطلاق فعاليات مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بالجيزة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
أحمد أيمن   -  
عبد الرحمن سرحان

انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، بالسلام الجمهوري الذي افتُتحت به الفعالية تأكيدًا على روح الانتماء الوطني واعتزازًا بالدولة المصرية.

 هذه البداية الرسمية تمهيد لحدث سياسي بارز، شهد توافدًا كثيفًا من أبناء المحافظة، دعمًا لمرشحي الحزب على المقاعد الفردية وضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وسط حضور واسع من قيادات الحزب وكوادره التنظيمية.

شهد المؤتمر حضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب إلى جانب كمال الدالي أمين الحزب بالجيزة وأحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام  وأحمد رسلان أمين التنظيم ومحمود مسلم أمين الإعلام ومدحت العدل أمين  الثقافة والتراث والفنون وعلاء فؤاد أمين الأمانة الفنية ولفيف من القيادات الحزبية والشخصيات العامة، وسط أجواء حماسية عكست الوعي السياسي لأهالي الجيزة وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
 

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.

ويأتي المؤتمر في إطار سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتوضيح رؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، والتأكيد على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها مسؤولية وطنية تساهم في دعم الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية.

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