بأعلام مصر.. مظاهرة دعم وتأييد للقيادة السياسية بمؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة

تحولت أجواء المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى مظاهرة دعم وتأييد للدولة المصرية والقيادة السياسية حيث رفع المشاركون أعلام مصر تعبيرًا عن التكاتف والاصطفاف خلف الدولة المصرية ودعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، كما تعالت الأغاني الوطنية لدعم الدولة المصرية.

وشهد المؤتمر حضورًا بارزًا لقيادات الحزب، في مقدمتهم النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، وكمال الدالي أمين الحزب بالمحافظة، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة والكوادر التنظيمية، وسط تفاعل جماهيري واسع من أهالي الجيزة.

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في المحافظات، بهدف حث المواطنين على المشاركة الواعية في الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المشاركة السياسية وتدعيم مؤسسات الدولة في مسيرة البناء والتنمية.