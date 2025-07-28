مؤتمر حاشد في قنا لتأييد مرشحة الجبهة الوطنية بانتخابات الشيوخ

نظمت أمانة حزب الجبهة الوطنية في قنا، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا، لدعمً مرشحته وفاء رشاد خلف الله، التي تخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الصعيد، وذلك في إطار الاستعدادات التي يجريها الحزب لدعم مرشحيه في انتخابات شيوخ 2025، وضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تُشرف عليها أمانة الحزب بالمحافظة.

وتهدف اللقاءات إلى التواصل المباشر مع المواطنين، واستعراض رؤية مرشحي الحزب وبرامجهم لخدمة المجتمع.

وشهد المؤتمر حضورًا من قيادات الحزب، في مقدمتهم اللواء هشام الشعيني أمين الحزب بقنا، واللواء محمود شوقي عبد المقصود الأمين المساعد، والعمدة رمضان أبو قريع، والمهندس جمال صادق، واللواء جمال النجار أمين التنظيم، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأكد النائب هشام الشعيني، خلال كلمته، أن حزب الجبهة الوطنية يخوض هذا الاستحقاق الانتخابي برؤية وطنية واقعية تستند إلى وضع حلول واقعية لهموم المواطنين، ويضع في أولوياته تلبية مطالب أبناء قنا بمختلف مراكزها، من خلال تمثيل فعّال تحت قبة مجلس الشيوخ، مشددا على دعم الحزب الكامل للقيادة السياسية في مسيرة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جهتها، أعربت المرشحة وفاء رشاد خلف الله، عن فخرها واعتزازها بالدعم الشعبي الذي تحظى به من أبناء قنا، لا سيما داخل قريتها ومركز نجع حمادي.

وأكدت أنها تخوض الانتخابات لتكون صوتًا حقيقيًا للمواطنين، يعبر عن طموحاتهم وينقل قضاياهم مجلس الشيوخ لوضع حلولا فعلية لها.

وشددت مرشحة "الجبهة الوطنية"، على التزامها بتحويل مشكلات المواطنين إلى حلول عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية، مع تركيزها على دعم المرأة، وخاصة المرأة المعيلة والغارمات، إلى جانب إطلاق برامج لتمكين الشباب، بما يتماشى مع رؤية حزب الجبهة الوطنية.

وعلى هامش المؤتمر، نظمت مرشحة الحزب، عددًا من اللقاءات الجماهيرية في قرى ومراكز المحافظة، شملت قرية فاو قبلي، نظمها اللواء محمود شوقي عبد المقصود، بحضور اللواء هشام الشعيني، وشدد المشاركون من القيادات على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات، تأكيدًا على دور الحزب في دعم الدولة المصرية.

كما استقبلت قبيلة العرب بديوان اللواء سيف الصافي الأمين المساعد، مرشحة الحزب، في لقاء حاشد، شهد حضور قيادات ممثلة لقبائل العرب والهوارة، دعمًا لمرشحة الحزب.

كما تم تنظيم مؤتمر في ديوان آل عبد الله بمنطقة الصعايدة بدشنا، نظمه أمين مركز دشنا بالتعاون مع الإدارة التعليمية، ومشاركة ممثلي القطاعات التعليمية والقيادات الشعبية.

وتوجهت "رشاد" لزيارة ديوان الحوضة بقرية أبو مناع بحري، حيث استقبلها الأهالي بالود والترحاب، ودار نقاش حول برنامجها الانتخابي، وأهمية المشاركة في الانتخابات المقررة يومي 4 و5 أغسطس المقبل.