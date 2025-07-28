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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ

اجتماع حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء
اجتماع حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء
ايمن محمد

عقد حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، اجتماعًا تنظيميًا  بحضور النائب غريب حسان، أمين الحزب بالمحافظة، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، والشيخ إسماعيل الراوي مساعد أمين التنظيم و الأستاذ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، وعددًا من قيادات الحزب، لبحث آليات حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ بناء على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، والدكتور السيد القصير، أمين عام الحزب، والنائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، الخاصة بتفعيل دور لجزب في الحشد الجماهيري خلال الاستحقاقات الإنتخابية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل لجان الحزب قبل وخلال الانتخابات، مع التركيز على توعية المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال انتخابات مجلس الشورى، إضافة إلى التركيز على الشباب لكنهم هم مستقبل مصر، لذا يجب عليهم الاندماج في الحياة السياسية.

أكد النائب غريب حسان، على أهمية العمل الميداني وتفعيل دور الأمانات النوعية في توعية المواطنين، مشددًا على التزام أمانة جنوب سيناء بتوجيهات الأمانة المركزية للحزب ودعم تحالف القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن أمانات الشباب والمرأة يلعبان دورًا هام  في الحشد والتوعية.

وجرى خلال الاجتماع الخروج بعدة توصيات منها:

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الحزب بمدينة الطور، غرف فرعية بكافة المدن.

- التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات.

- تقديم المساعدة للناخبين من خلال تحديد المقرات الإنتخابية الخاصة بهم.

- التوعية بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الإنتخابي الهام.

- التكاتف مع جميع الجهات لإظهار الانتخابات بالمظهر الحضاري اللائق بها.

جنوب سيناء حزب الجبهة الوطنية انتخابات الشيوخ توعية المشاركة

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