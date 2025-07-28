أهالي الجيزة يتوافدون على مؤتمر الجبهة الوطنية بالجيزة

شهد مقر المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة توافدًا كثيفا من أهالي المحافظة، وذلك لدعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية وضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في أجواء حماسية تعكس الوعي السياسي للمواطنين وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

ويحضر المؤتمر النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، وكمال الدالي أمين الحزب بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات الحزبية والكوادر التنظيمية.

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.



ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم مرشحيه بالمحافظات، والتأكيد على أهمية الاصطفاف خلف الدولة المصرية في معركة البناء والتنمية.