بالهتافات والأغاني الوطنية.. استقبال حاشد للنائب أبو العينين بالمؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالجيزة

تحول مقر المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة إلى هتافات وترحيب واسع فور وصول النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، حيث استقبله أهالي الجيزة بهتافات قوية وأجواء احتفالية كبيرة.

ينطلق المؤتمر بحضور كمال الدالي أمين الحزب بالمحافظة، إلى جانب قيادات وكوادر الحزب، وسط مشاركة جماهيرية كبيرة تؤكد حجم الالتفاف الشعبي حول الجبهة الوطنية في الانتخابات المقبلة.

يستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات لتعزيز التواصل مع المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، باعتبارها مسؤولية وطنية وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.