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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لقاء جماهيري لـ"الجبهة الوطنية" بالإسماعيلية لدعم مرشحي الحزب بانتخابات الشيوخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، لقاءً جماهيريًا، مع أهالي منطقة الكيلو 11 بمركز الإسماعيلية، بحضور الدكتورة داليا سعد، مرشحة الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا، وعدد من قيادات الحزب، أبرزهم النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة، والمهندس أحمد صبري، والدكتور حسن يوسف.

وأعرب النائب محمد طلبة، عن اعتزازه بالتواجد بين أهالي الكيلو 11، نظرا لمواقفهم الوطنية ودورهم المؤثر في المشهد السياسي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية في جهودهم لمحاربة الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية.

كما تطرق أمين الحزب، إلى جهود "الجبهة الوطنية" لتشكيل الأمانة بالمحافظة، مؤكدًا أن الاختيارات التنظيمية تمت بناءً على معايير الكفاءة والخبرة السياسية، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن التشكيلات الجديدة وافتتاح مقر الأمانة بما يليق باسم الحزب وأعضائه بالإسماعيلية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة داليا سعد، مسيرتها السياسية والمهنية، ووجّهت الشكر لقيادات الحزب على ثقتهم بها، مؤكدة أن ترشحها يعد مسؤولية كبيرة ستسعى من خلالها لتكون صوتًا لأهالي الإسماعيلية داخل مجلس الشيوخ.

وشددت على أن الحزب بالمحافظة سيعمل بروح الفريق الواحد، وسيكون مقر الحزب مكتبًا مفتوحًا لخدمة المواطنين.

وأكدت أن حملتها الانتخابية ستركز على القضايا الحقيقية التي تهم المواطن، ووعدت ببذل أقصى الجهود لتحقيق طموحات أبناء المحافظة، داعية المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في التصويت يومي 4 و5 أغسطس المقبلين.

وفي كلمته، شدد المهندس أحمد صبري، القيادي بالحزب، على أن أمانة الإسماعيلية ستكثف جهودها للتواجد في كافة الأحياء والمراكز خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اختيار كوادر الحزب يتم وفقًا لمعايير واضحة أهمها النزاهة والشفافية، كما وجّه الشكر لأهالي الكيلو 11 على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

حزب الجبهة الوطنية الدكتورة داليا سعد محافظة الإسماعيلية أهالي منطقة الكيلو 11 مركز الإسماعيلية

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