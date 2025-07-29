وزير الشباب يشيد بالأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بدمياط

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المتميز لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، مثمنًا الجهود المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الشبابية والرياضية بكفاءة واحترافية، وهو ما أسفر عن حصول المديرية على تقييم “متميز” ضمن نتائج التقرير الربع سنوي لتقييم أداء المديريات على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، على دعمه المستمر للأنشطة الرياضية والشبابية، وحرصه الدائم على تهيئة المناخ المناسب لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتوفير الفرص أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في مختلف البطولات والمبادرات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن محافظة دمياط تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية ووزارة الشباب والرياضة في دعم وتمكين النشء والشباب، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع أداء المديريات أولاً بأول، وتحرص على إبراز النماذج المتميزة التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن اعتزازه بهذا التقدير، مؤكدًا استمرار العمل بروح الفريق، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والوزارة في تقديم خدمات رياضية وشبابية تليق بأبناء دمياط، وفي ضوء الدعم المستمر من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.