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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب :12 أغسطس آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يُعد آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضحت،  أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة، داعية جميع الجهات والممولين المعنيين بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير.

وأضافت، أن المصلحة وفّرت ملف Excel مخصص لمعالجة هذه التسويات المعدلة، متاح من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، عبر المسار التالي:

(نماذج – نماذج م توحيد احتساب ضريبة المرتبات – نماذج معالجة التسويات المعدلة 2020–2024)، ويمكن تحميل الملف مباشرة من خلال الرابط:

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وتُعد جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.


 

الضرائب المرتبات التيسيرات الضريبية ضريبة الأجور والمرتبات

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