حركة تنقلات لقيادات شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد

أعلنت وزارة الداخلية حركة تنقلات داخلية بعدد من المواقع القيادية المهمة في قطاع شرطة السياحة والآثار بجنوب الصعيد، حيث شملت تعيينات جديدة وتجديد الثقة في قيادات قائمة، في إطار دعم الكفاءة وتعزيز الأداء الأمني بالمناطق السياحية الأثرية .

تم تعيين اللواء عمرو سليمان وكيلًا للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد، وذلك ضمن خطة التطوير الهيكلي والدفع بقيادات تمتلك خبرة ميدانية واسعة في ملف تأمين المواقع السياحية.

كما شملت الحركة تعيين العميد عماد فهيم مفتشًا لشرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، وتعيين العميد محمد عليوه مفتشًا لمباحث شرطة السياحة والآثار لذات المنطقة، وذلك في إطار إعادة توزيع المهام الرقابية على مستوى المحافظات الجنوبية .

وفي ذات السياق، تم تعيين العميد أحمد حلمي مفتشًا لشرطة السياحة والآثار لمنطقة شمال وسط الصعيد، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء في المحافظات الواقعة بتلك الرقعة الحيوية.

كما تم تعيين العميد محمد طه مديرًا لإدارة العائمات السياحية، لدعم آليات التأمين ومتابعة الحركة السياحية النيلية بين الأقصر وأسوان .

أما على صعيد تجديد الثقة، فقد تم الإبقاء على العميد أحمد فكري مديرًا لإدارة شرطة السياحة والآثار بمحافظة الأقصر، نظرًا لما قدمه من جهود واضحة في إدارة الملف الأمني السياحي خلال الفترة الماضية.

كذلك تم تجديد الثقة في العقيد وليد عبد الغفار رئيسًا لمباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، تقديرًا لدوره البارز في دعم الاستقرار وتأمين المواقع الأثرية.

وشملت قرارات التجديد أيضًا استمرار العميد شريف داود في موقعه رئيسًا لمباحث العائمات، دعمًا لاستقرار منظومة التأمين النهري وخدمة الأفواج السياحية المتنقلة.

وتأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تطوير الأداء الأمني على مستوى المناطق الأثرية والسياحية، بما يواكب الحركة السياحية النشطة التي تشهدها محافظات جنوب الصعيد خلال الفترة الراهنة.