التونسي أحمد الجوادي يتوج بذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة

حقق النجم التونسي أحمد الجوادي، ميداليته الذهبية الثانية في بطولة العالم للسباحة ، المقامة حاليا في سنغافورة بعد الفوز بسباق 1500 متر، اليوم الأحد.

بينما فشل الألماني فلوريان ويلبروك في إضافة ذهبية خامسة خلال منافسات المياه المفتوحة.

وتفوق الجوادي، على الألماني زفين شفارتس في آخر 100 متر، ليتكرر سيناريو المركزين الأول والثاني في سباق 800 متر.

وحسم الجوادي، سباق 1500 متر بزمن قدره 14 دقيقة و41ر34 ثانية، بفارق 28ر1 ثانية عن شفارتس.

وحل الأمريكي بوبي فينك، البطل الأولمبي مرتين وحامل الرقم القياسي العالمي، ثالثا، ليحصل على الميدالية البرونزية بفارق 19ر2 ثانية عن البطل التونسي.