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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

افتح الشبابيك براحتك .. امنع الحشرات من دخول منزلك بـ 8 حيل

الحشرات
الحشرات
اسماء محمد

يعد سؤال كيف تمنع الحشرات من دخول المنزل من أكثر الأسئلة المتداولة خلال فصل الصيف حيث يزداد انتشار الحشرات مع رغبة الناس في تهوية المنازل بالليل مما يسهل دخولها البيت.

ووفقا لما جاء في موقعedengreen نرصد اهم الأعشاب والنباتات التى تطرد الحشرات من المنزل.

الريحان

 البعوض والذباب، مما يجعله نباتًا رائعًا للنمو بالقرب من مناطق الجلوس الخارجية.


الخزامى   

اللافندر أو الخزامى يُبعد العث والبراغيث والبعوض برائحته المُهدئة كما أنه يُناسب المُلقحات كالنحل والفراشات.

اللافندر


إكليل الجبل    

يُطرد البعوض أو الناموس وعثة الملفوف و ينمو بشكل جيد في الطقس الدافئ، ويمكن زراعته بالقرب من حدائق الخضراوات لإبعاد الآفات.
الزهور التي تبعد الحشرات.


زهور القطيفة  

 رائحتها تطرد المن والبعوض والديدان الخيطية، مما يجعلها نباتات مصاحبة رائعة للخضروات مثل الطماطم والفلفل.


الأقحوان   

 تحتوي على البيرثرين، وهو مبيد حشري طبيعي موجود في العديد من بخاخات الحشرات حيث تساعد على طرد الصراصير والنمل والقراد.

زهرة الأقحوان


زهور البتونيا   

 طارد للمن، وديدان الطماطم، وحشرات قافزات الأوراق حيث إنها سهلة الزراعة وتضفي مظهرا جماليا 

النعناع

رائحته القوية تطرد النمل والبعوض والحشرات الأخرى ومع ذلك، ينتشر بسرعة، لذا ازرعه في أوعية للتحكم في نموه.

المريمية

تساعد زراعة المريمية في إبعاد عثة الملفوف والخنافس، مما يجعله رفيقًا رائعًا للنباتات الصليبية مثل الملفوف والبروكلي

 
 

المريمية
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